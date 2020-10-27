بعد مقتل البغدادي.. ماذا تبقى من داعش؟ فقد التنظيم 60 ألف مقاتل وأفراده يتحركون بمجموعات سرية

بعد عام من مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، على يد القوات الأمريكية في الحدود ما بين سوريا والعراق، ماذا بقى من التنظيم الذى تمدد فى سنوات قليلة ليسيطر على أكبر المدن والمحافظات فى سوريا والعراق؟.

حتى باتت تحت ولاية البغدادي نحو 88 ألف كيلو متر من سوريا والعراق، ونحو 8 ملايين نسمة فى الموصل والأنبار بالعراق والرقة ودير الزور وحلب بسوريا.

فمن أعلى منبر النوري فى الموصل، سجل أبو بكر البغدادي الظهور الأول له، بعد سيطرة داعش على مدينة الموصل عام 2014، ليعلن إقامة دولة الخلافة وينصب نفسه خليفة المسلمين.

وبعد الموصل، بدء تنظيم داعش الإرهابي بالتمدد من أجل السيطرة الميدانية، فبسط نفوذه على محافظة دير الزور القريبة من الحدود العراقية ومناطق شاسعة من محافظة حلب فى سوريا.

ومع توسع رقعة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، أعلن البغدادي مدينة الرقة السورية عاصمة للخلافة ودعا المسلمين إلى الهجرة إليها ومبايعته.

وتمكن التنظيم عام 2014 من بسط نفوذه على ما يقرب من 8 ملايين شخص فى منطقة تبلغ مساحتها 88 ألف كيلومتر مربع، واستطاع أن يجنى مليارات الدولارات من عائدات النفط والسرقة والخطف، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.

ثم بدأ التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، فى شن غارات جوية فى العراق أغسطس 2014، كما بدأ الحملة الجوية فى سوريا بعد ذلك بشهر، ونفذ التحالف وقتها أكثر من 33 ألف غارة جوية.

وبدأت روسيا، وهى ليست جزءا من التحالف الدولي، غارات ضد "الإرهابيين" فى سوريا فى سبتمبر عام 2015، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنفيذ 39 ألف غارة فى سوريا منذ عام 2015 دمرت 121 ألف "هدف إرهابي" وقتلت 5200 عضوا فى التنظيم.

وقد ساهمت الحملة العسكرية حسب مبعوث الولايات المتحدة للتحالف الدولي، فى يونيو 2016 عن فقدان التنظيم الإرهابي لـ47% من أراضيه بالعراق و20% من أراضيه فى سوريا.

وبحلول نوفمبر 2016، فقد داعش 62% من الأراضي التي كانت تحت سيطرته فى 2014 بالعراق، و30% بسوريا.

وأكد مركز الأبحاث البريطاني "آى آيتش أس ماركت"، أنه بحلول نهاية 2016، تقلصت أراضي داعش فى العراق من 40% إلى 10% فقط.

وكانت الباغوز آخر بلدة خسرها التنظيم فى مارس 2019، واستسلم العديد من عناصر التنظيم وعوائلهم لقوات سوريا الديمقراطية فى سوريا.

خسر داعش معظم قدرته على إنتاج النفط فى عام 2015، نتيجة حملة قصف واسعة النطاق عُرفت باسم "موجة المدّ والجزر الثانية"، والتي حدّت بشكل كبير من قدرة الجماعة على تمويل عملياتها.



ووفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، فإن روبرت ريتشر، نائب مدير العمليات فى وكالة المخابرات المركزية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، قال لقد دمرنا دولة خلافة داعش.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة فى أغسطس الماضي، يصل أعداد مقاتلي تنظيم داعش حاليا نحو 10 آلاف، ينتشرون فى العراق فى أماكن متفرقة، ويتحركون فى خلايا صغيرة بين العراق وسوريا.

وفى ديسمبر 2016، ذكرت شبكة "سى إن إن" الاخبارية أن تنظيم داعش خسر أعدادًا كبيرة من المقاتلين، ونقلت عن مسئولى البنتاجون إنه تم قتل 50 ألف مقاتل فى غارات جوية منذ 2014، حتى نهاية 2016 ولم يتبق أكثر من 15 ألف مقاتل فى صفوف التنظيم للدفاع عن دولته المنهارة.

وفى منتصف يناير 2017 قال الجنرال ريموند توماس، رئيس قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، فى ندوة فى ماريلاند، "لقد قتلنا أكثر من 60 ألف من مقاتلى داعش".

وأشارت التقارير إلى أنه بعد خسارة التنظيم لجميع الأراضي التي سيطر عليها، أعطى صلاحيات أكبر للمسؤولين فى اللجنة المفوضة دون العودة للقيادة المركزية.

وقدرت وزارة الخزانة الأمريكية أن احتياطيات التنظيم قد تصل إلى 300 مليون دولار، بينما أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بـ 100 مليون دولار على الأقل.



