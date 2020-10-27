الخارجية الفرنسية تدعو مواطنيها في العراق لتوخي الحذر

دعت الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها في أربع بلدان إلى توخي الحذر بعد تظاهرات احتجاجاً على دفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد باسم حرية التعبير.



وبحسب الخارجية الفرنسية التحذير شمل بلدان، العراق، إندونيسيا، بنغلاديش، وموريتانيا.



وكان ماكرون قال خلال حفل لتأبين المعلم صامويل باتي، الذي قُتل في باريس إثر عرضه رسوما مسيئة أمام مجموعة من الطلاب إن فرنسا "ستحمل راية العلمانية عاليا، ولن تتخلى عن الكاريكاتير (الرسوم المسيئة)، ولو تقهقر البعض".