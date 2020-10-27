لماذا تستمر مأساة 400 ألف سني لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم حتى الآن؟.. مراقبون يجيبون

بعد ست سنوات ، ما لا يقل عن 400 ألف عراقي فروا من داعش الإرهابي ، أو الذين عاشوا في مناطق كان المتطرفون يسيطرون عليها لا يزالون في مخيمات النازحين في جميع أنحاء شمال البلاد ، ممنوعون من العودة إلى ديارهم ، أو غير راغبين في المحاولة.

معظمهم من العراقيين السنة، الذين يخشون أنه بعد الانتصار على داعش ، لم يعودوا يعتبرون شركاء في عراق ما بعد داعش.

يتم إيواء النازحين في مخيمات متداعية في شمال العراق وفي أراضي حكومة إقليم كردستان، تم إنشاء المخيمات في عام 2016 كمنازل مؤقتة للفرار من القتال في الموصل. لكن المعركة التي استمرت تسعة أشهر دمرت الكثير من المدينة والبلدات التابعة لها ، وبعد ذلك ، رسخ المنتصرون - قوات الأمن العراقية والميليشيات الشيعية - جذورهم في المنطقة.

موازين القوى تتحول

يبدو التحول في ميزان القوى دائمًا بالنسبة لبعض السكان النازحين ، الذين يقولون إنه ليس لديهم خيار سوى التسامح مع داعش ويخشون الآن من وصمهم من قبل طائفة منافسة.

منذ الوقوف الأخير للارهابيين على ضفاف نهر الفرات ، في آذار من العام الماضي ، لم يكن هناك أي تقدم تقريبًا في عودة النازحين. في بعض الحالات، مُنعت مجتمعات بأكملها من العودة إلى ديارها؛ في حالات أخرى، أثبت توحيد الميليشيات ، تحت راية وحدات الحشد الشعبي، أنه حاجز كبير للغاية.

قال طه صابر صالح ، الذي أمضى السنوات الأربع الماضية في خيمة خارج بلدة حسن الشام المدمرة في كردستان العراق، "إنهم موالون لإيران". لن يتحد العراق مرة أخرى حتى تغادر الجماعات الإيرانية البلاد.

في مخيم ديبكة القريب ، قال صدام الزنيدي ، من قضاء البعاج الواقعة بين الموصل والحدود السورية ، إنه لن يعود إلى دياره أبدًا.

وقال: "استولت الميليشيات على منزلي ، ولا تسمح لأي شخص بالعودة". هذه منطقة استراتيجية بالنسبة لهم. انتهى البعاج بالنسبة لي".

بغداد غير مستعدة

يبدو أن بغداد غير مستعدة لمواجهة ما يجب القيام به حيال الأعداد الهائلة من النازحين في العراق، والآثار المترتبة على انحدارهم جميعًا تقريبًا من نفس الطائفة المهزومة. قال أحد الوزراء البارزين ، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لننتظر مرة أخرى". "البلد بحاجة إلى إعادة توحيد ببطء. تسبب داعش في الكثير من الفوضى".

ومع ذلك ، تقول منظمات الإغاثة والجماعات الإنسانية أن التأخير في إيجاد الحلول يمكن أن يخلق صدعًا جديدًا ودائمًا في المجتمع العراقي.



قالت بلقيس واللي ، باحثة أولى في مجال الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "هذا الفشل في استيعاب معظمهم من العرب ، وكلهم تقريباً من السنة ، سيكون له تداعيات مدمرة على المدى الطويل". "إنه يثير المزيد من الغضب والاستياء في بلد يبدو أنه مستعد لتنفيذ العقاب الجماعي ومعاقبة النساء والأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم.

الدولة تنتقم

منذ انتهاء المعارك ضد داعش الارهابي ، وعادت المناطق التي كانت تحت سيطرتهم إلى سيطرة الحكومة العراقية ، لم يتم فعل الكثير لتعزيز المصالحة. بدلاً من ذلك ، ركزت الحكومة على أشياء مثل الملاحقات القضائية ، المصممة خصيصًا للانتقام من الدولة لأي شخص قد يكون قد ساعد أو دعم داعش بأي شكل من الأشكال.

"على مدى السنوات الأربع الماضية ، أدى هذا الافتقار إلى إعطاء الأولوية للمصالحة إلى أن الآلاف من الأسر التي يغلب عليها الطابع النسائي ، مع الأطفال الصغار والمراهقين ، لم تتمكن من العودة إلى دياره، وتم استبعادها من كل هياكل الدولة. لقد فات هؤلاء الأطفال بالفعل ثلاث سنوات من الدراسة في عهد داعش وأمضوا الآن عدة سنوات أخرى غير قادرين على دخول الفصول الدراسية ، لأن السلطات ترفض إصدار شهادات ميلاد لهم.

"ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المستشفيات، أو أشكال المساعدة الأساسية التي يتمتع بها جميع العراقيين. بدون وثائق، أو تصريح أمني ، يُمنعون من دخول أي مبنى حكومي، بما في ذلك مبنى المحكمة ، لطلب الانتصاف القضائي إذا كان منزلهم محتلاً".

كوردستان قلقة

وقال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني: “نحن قلقون للغاية من الإخفاقات هنا. للأسف بغداد لم تتحمل أي مسؤولية لرعاية هؤلاء الناس. يكلفنا هذا 1.5 مليار دولار في السنة ولم يساهم العراق. يجب أن تكون هناك طريقة للتعامل مع هذا. إن منح الناس حياة كريمة طالما بقوا في المخيمات هو شيء واحد ، ولكن إيجاد مستقبل يحمينا جميعًا لا يقل أهمية ".

الوقت المظلم

بجوار أنقاض مسجد النوري ، الذي فجرته داعش في حزيران 2017 أثناء معركة الموصل ، قال الحاج مضر، الذي يوزع زيت الطهي والدقيق الذي توفره الحكومة للسكان المحليين ، إن عودته إلى المدينة كانت خالية من التخويف. على الجانب الآخر من الطريق ، كان العمال يستعدون لإعادة بناء مئذنة المسجد ، بتبرعات من اليونسكو والإمارات.

وقال: "ظهور البغدادي هنا كان وقتًا مظلمًا ولكنه مهم في تاريخ العراق المأساوي".

قالت شيراز ماهر ، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف في كينجز كوليدج لندن ، إنها كانت لحظة حاسمة في صعود وسقوط الجماعة الإرهابية. "جزء من الأساطير المحيطة بمفهوم الخليفة هو أنه معروف في الأماكن العامة ولا يتم إخفاؤه في نوع من الغيب. عندما ظهر البغدادي على منبر مسجد النوري لإعلان الخلافة، هذا بالضبط ما كان يفعله. لقد كان مسرحًا دراميًا ومُدار بعناية على خشبة المسرح، وهو عمل من أعمال التحدي الوقح لإظهار رجل يتحكم في أرضه".