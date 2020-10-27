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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 27 تشرين الأول 2020 02:18 م

تسجيل 1600 إصابة بكورونا بإقليم كردستان في أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء

كورونا في العراق
اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان تشخيص قرابة 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية يسجلها الاقليم منذ تفشي الجائحة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 7054 فحصاً جديداً بواقع: 2711 أربيل، 772 السليمانية، 3219 دهوك، 65 حلبجة، 225 كرميان، 62 رابرين.
واضافت انها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1597 إصابة جديدة بالفيروس وعلى هذا النحو: 703 أربيل، 169 السليمانية، 651 دهوك، 28 حلبجة، 34 كرميان، 12 رابرين.
ونوه البيان الى تعافي 475 مصابا وكالاتي: 105 أربيل، 4 السليمانية، 303 دهوك، 23 حلبجة، 35 كرميان، 5 رابرين، مشيرا الى وفاة 24 مصابا وكما يأتي: 2 اربيل، 8 السليمانية، 5 دهوك، 2 حلبجة ، 2 كرميان، 5 رابرين.
وتابع البيان ان إجمالي اعداد الإصابات منذ انتشار الوباء في الاقليم ولغاية الآن وصل الى 71752 مصابا اكتسب من بينهم 40909 الشفاء التام بينما ما يزال 28482 قيد العلاج توفي 2361 مصابا.
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