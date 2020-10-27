الركابي: 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، وجود نحو 24 ألف شخص يتقاضون رواتب مزدوجة من مختلف دوائر الدولة.

وقال الركابي في تصريح صحفي، إنه "نتيجة لتحري وزارتنا فقد وصل عدد من يتقاضون رواتب مزدوجة إلى 24 ألف شخص، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين من مختلف دوائر الدولة"، مبيناً أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنته بعد من تدقيق موضوع مزدوجي الرواتب للذين هم من الموظفين والمتقاعدين ويتقاضون في الوقت نفسه إعانات الحماية الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ وأنها مستمرة في إجراءاتها".



وكشف عن أن "هنالك عدداً من الموظفين والمتقاعدين أقروا من خلال مراجعتهم لدوائر الدولة والوزارات بتقاضيهم رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ إضافة إلى رواتبهم الحكومية ،وهؤلاء تجاوزوا خمسة آلاف شخص تقريباً"، لافتاً إلى أن "عملية التقاطع مستمرة مع الوزارات والهيئات المستقلة المختلفة، حيث لم تكمل الوزارة سوى أقل من نصف دوائر الدولة، ونحن في طور إتمام هذه العملية".



ودعا حاشوش إلى أن "تتعاون الوزارات والدوائر الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إتمام تقاطع البيانات للكشف عن مزدوجي الرواتب"، مؤكداً "استرداد مبالغ تصل إلى 8 مليارات دينار حتى الآن".



أما في ما يخص مبادرة التوظيف التي أطلقها مكتب رئيس مجلس الوزراء فإن وزير العمل أكد "أن التقديم ليس على وزارتنا ،وإنما على موقع إلكتروني تابع لمكتب رئيس الوزراء"، مشيراً إلى عدم "وجود تفاصيل عن عدد الأعداد المتقدمة، لكن هنالك قاعدة بيانات لدى الوزارة مسجل فيها نحو مليون و600 ألف عاطل عن العمل في العراق ومن كل المؤهلات ،سواء كانوا من ذوي الشهادات أو من دونها، ومن بينهم حاملو الشهادات العليا".



