الهجرة تعلن إغلاق مخيم "معسكر سعد" في محافظة ديالى

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، عن إغلاق مخيم "معسكر سعد" في محافظة ديالى بعد عودة 90 أسرة نازحة بواقع 450 فردا إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية و نواحي المحافظة ، إضافة إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى، ضمن برنامج العودة الطوعية الآمنة التي نظمتها الوزارة.



وقالت الوزيرة في بيان، إنه تم اغلاق مخيم معسكر سعد بعد عودة (45) اسرة الى مناطقهم في قضاء بعقوبة و عودة (29) اسرة الى قضاء خانقين و عودة (10) اسر الى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ، فضلا عن عودة (5) اسر الى مناطقهم في محافظة صلاح الدين وعودة أسرة واحدة إلى ديارها في محافظة نينوى.



و تابعت جابرو: أنه بعد اتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات الأمنية تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الأصلية.