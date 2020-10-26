الحداد: لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى دون التوافق

أكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات.

وقال الحداد خلال الاجتماع الذي عقد بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب والنواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية، إن "تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية لكركوك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الإنتخابية لـ 16 محافظة في جلسة يوم السبت الماضي، هو من أجل إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى أتفاق يرضي جميع الأطراف"، مبينا ان "مساء اليوم سيشهد التصويت على الدوائر الإنتخابية المتبقية لتلك المحافظتين".

وأضاف أنه "لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يسعى دائماً للقيام بدوره المطلوب وإقرار القوانين والتشريعات اللازمة بما تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير".