بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 26 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الحداد: لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى دون التوافق بارزاني يبحث مع كوبسي التنسيق المشترك بين كردستان والتحالف الدولي ودعم البيشمركة الصحة تسجل 3691 إصابة جديدة بالوباء و48 وفاة و 3244 حالة شفاء حقوق الإنسان تعلن إحصائية جديدة للأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس بعموم العراق تعزيزات أمنية تصل إلى ساحة كهرمانة بعد دعوات للتظاهر أمام السفارة الفرنسية النزاهة النيابية تطالب بوضع اليد على الايرادات والموارد غير النفطية انفجار كبير يهز معسكر فيلق بدر الإرهابي "أشرف" في ديالى اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات أمنية ببغداد عاجل.. انفجار كبير في معسكر فيلق بدر الإرهابي أشرف في ديالى صدامات جديدة في بغداد.. تظاهرات ضد الطبقة السياسية وأحزاب إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 26 تشرين الأول 2020 04:20 م

الحداد: لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى دون التوافق

بشير خليل الحداد

أكد نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات.

وقال الحداد خلال الاجتماع الذي عقد بحضور هيئة رئاسة مجلس النواب والنواب عن محافظتي كركوك ونينوى ورئيس اللجنة القانونية، إن "تأجيل التصويت على تقسيم الدوائر الانتخابية لكركوك ونينوى بعد أن صوت مجلس النواب على الدوائر الإنتخابية لـ 16 محافظة في جلسة يوم السبت الماضي، هو من أجل إعطاء فرصة لممثلي المكونات للوصول إلى أتفاق يرضي جميع الأطراف"، مبينا ان "مساء اليوم سيشهد التصويت على الدوائر الإنتخابية المتبقية لتلك المحافظتين".

وأضاف أنه "لا يمكن التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى دون التوافق بين ممثلي المكونات"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يسعى دائماً للقيام بدوره المطلوب وإقرار القوانين والتشريعات اللازمة بما تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

بارزاني يبحث مع كوبسي التنسيق المشترك بين كردستان والتحالف الدولي ودعم البيشمركة 26 تشرين الأول 2020 04:09 م

السفارة الفرنسية

تعزيزات أمنية تصل إلى ساحة كهرمانة بعد دعوات للتظاهر أمام السفارة الفرنسية 26 تشرين الأول 2020 03:09 م

9a0fd429de9266a77999bd146b8b1123

النزاهة النيابية تطالب بوضع اليد على الايرادات والموارد غير النفطية 26 تشرين الأول 2020 03:03 م

صدامات

اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات أمنية ببغداد 26 تشرين الأول 2020 02:13 م

10ipj-21-3

نائبة مستقلة: تقسيم الدوائر الانتخابية سيزيد مقاعد الأحزاب داخل البرلمان 26 تشرين الأول 2020 01:47 م

عبد الهادي السعداوي

السعداوي عن قانون الاقتراض: لن نصوت لأكثر من تريليوني دينار 26 تشرين الأول 2020 01:44 م

Oxxme

خبير قانوني يوضح طرق وآليات اقالة رئيس البرلمان من منصبه 26 تشرين الأول 2020 01:26 م

Doc-P-359999-637370678582714261

نائب : لا توجد أزمة مالية وإنما فساد وسوء إدارة 26 تشرين الأول 2020 01:06 م

التعليقات