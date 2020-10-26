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الإثنين, 26 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 26 تشرين الأول 2020 03:20 م

حقوق الإنسان تعلن إحصائية جديدة للأحداث التي رافقت تظاهرات يوم أمس بعموم العراق

عنف
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عدد المصابين من القوات الأمنية والمتظاهرين في العاصمة بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لمفوضية حقوق الإنسان، أنه تواصل فرق المفوضية رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي المحافظات، وتعبر عن قلقها وأسفها البالغ لسقوط جرحى ومصابين بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للمصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظة بغداد.

ولفتت المفوضية إلى أن الإصابات بلغت 31 مصاباً من المتظاهرين، إضافة الى  إصابة وجرح 138 منتسبا من القوات الأمنية بينهم سبعة ضباط إضافة الى إصابة متظاهر ومنتسب في محافظة الديوانية ليصبح المجموع الكلي في عموم العراق 32 مصاباً من المتظاهرين وإصابة 139 منتسباً.

وعزت هذه الإصابات الى نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير السلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل مولوتوف تجاه القوات الأمنية إضافة الى استخدام الحجارة والهراوات والعصي إضافة الى إلحاق أضرار بعجلتين تابعة للدفاع المدني وحرق خيمتين في ساحة التحرير في حين لم تشهد باقي المحافظات أي أحداث عنف او تصادمات.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان المتظاهرين للحفاظ على سلمية مظاهراتهم وعدم السماح للذين يريدون حرفها عن سلميتها، والإلتزام بالأماكن المخصصة للتظاهرات والتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت القوات الأمنية والمتظاهرين الى اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف أي عنف والى المزيد من التعاون وتركيز القوات الأمنية على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي.

وأشادت المفوضية بالمهنية العالية والانضباط الكبير الذي تمتعت به الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها للحفاظ على أرواح المتظاهرين، مجددة مطالبتها للحكومة في توفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة في تعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق.
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