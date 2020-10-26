اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات أمنية ببغداد

اشتبك مئات المحتجين، اليوم الاثنين، مع القوات الأمنية المرابطة عند جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني، إن "محتجين غاضبين اشتبكوا مع قوة أمنية مرابطة تحت جسر السنك، تطور الأمر إلى استخدام القوة الأمنية للرصاص الحي لتفريق المحتجين".



وأضاف المصدر، أن "ما يقارب الـ 400 متظاهر على جسر الجمهورية حاولوا الاشتباك مع القوة الأمنية المتواجدة هنا بعد محاولة عناصر مشاغبة نقل كمية من القنابل الحارقة الى الساتر، غير أن القوة الأمنية ردت عليهم بالقنابل الصوتية".