نائبة مستقلة: تقسيم الدوائر الانتخابية سيزيد مقاعد الأحزاب داخل البرلمان









قالت النائبة المستقلة، ندى شاكر جودت، ان تقسيم الدوائر الانتخابية سيتيح للأحزاب السياسية الحصول على اكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان خلال الانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة التثقيف الصحيح لضمان المشاركة الفاعلة بالانتخابات واحداث التغيير المنشود.

واوضحت جودت ان “الطبقات المثقفة تعد اكثر الطبقات عزوفا عن المشاركة في الانتخابات، وقد تشهد الانتخابات المقبلة عزوفا كبيرا وهو مايحتاج الى تثقيف لاحداث التغيير المنشود.

وأضافت ان “اجراء الانتخابات ونجاحها يحتاج الى وعي مجتمعي، في وقت لاتوجد فيه ثقة لدى الناخبين بمن سيمثلهم في الفترة المقبلة، الامر الذي ينبغي الوقوف عنده واجراء ثورة لايقاف عزوف الشعب عن المشاركة بالانتخابات.

ولفتت الى ان “تقسيم الدوائر الانتخابية سيتيح للكتل السياسية الحصول على اكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان”، مشددة على ضرورة “تهيئة بيئة مناسبة وتثقيف مجتمعي لاجراء الانتخابات وابعاد التدخلات الخارجية والمال السياسي عن الدخول بعملية الاقتراع.