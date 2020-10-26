السعداوي عن قانون الاقتراض: لن نصوت لأكثر من تريليوني دينار

قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، إن "تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين هو من مهمة الحكومة، وليس له علاقة بقانون الاقتراض"، مبينا أن "الحكومة تحتاج إلى 18 تريليون دينار لسد العجز المالي للأشهر الثالثة المقبلة".



وأضاف أن "إيرادات الحكومة للأشهر المقبلة ستكون بحدود 16 تريليون، بالتالي لن نوافق للحكومة إلا على 2 تريليون دينار فقط"، معربا عن "استغرابه من إصرار الحكومة اقتراض مبلغ 41 تريليون".



وبين نحن "لن نوافق على مبلغ 41 تريليون لان بعد ذلك سنعلن عن إفلاسنا"، متسائلا "ماذا تفعل الحكومة بهذا المبلغ ولماذا ترفض تزويدنا بالبيانات المالية".