الكاظمي: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين

غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بشأن تظاهرات يوم أمس والأحداث التي رافقتها في الذكرى الأولى لاحتجاجات 25 تشرين.



وقال الكاظمي، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، إن "تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم".



وأضاف: "كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات".



واختتم الكاظمي تغريدته قائلاً: "هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا، وحدتنا هي الأمل".