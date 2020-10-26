الموسوي: أطراف سياسية لا يروق لها تحويل تلعفر إلى محافظة

قال رئيس التجمع الوطني التركماني النائب مختار الموسوي، إن هناك أطرافا سياسية لا يروق لها تحويل القضاء إلى محافظة، مبينا أن تلعفر أصبحت كبورصة ينال منها بعض الشخصيات السياسية.



وأضاف أن تلعفر قدمت آلاف الشهداء والجرحى، مشيرا إلى أن انتصار التركمان على قوى الإرهاب أقلق البعض.



ولفت الموسوي إلى أن تحويل تلعفر إلى محافظة منوط بالمقايضة السياسية.

