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الإثنين, 26 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 26 تشرين الأول 2020 12:15 م

لجنة تكشف عن وجود 40 ملفا للفساد مشخصة من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

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لجنة تكشف عن وجود 40 ملفا للفساد مشخصة من المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

كشفت لجنة متابعة البرنامج الحكومي عن وجود 40 ملفا للفساد مشخصة من قبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، فيما اكدت دعمها لتوجهات الحكومة الاصلاحية.


وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني: “هناك 40 ملفا للفساد عرضت من الحكومة السابقة شملت حيزا كبيرا من الاجراءات الرقابية والتي تصنف على انها ملفات فساد واضحة وقد شخصها المجلس الاعلى لمكافحة الفساد”، مشيرا الى ان “المتورطين في هذه الملفات نوعان ،افراد من جهات سياسية معروفة اضافة الى موظفين يتم التستر عليهم من قبل تلك الجهات للخدمات التي يقدمونها.

وبشأن الورقة البيضاء، اوضح ان “الدعم العالمي لها مطلوب، لكن المعركة ضد الفساد داخل البلاد والاصلاحات تبدأ من داخل المنظومة التنفيذية والتشريعية ونحن لدينا الامكانية في تشخيص حالات الفساد بشرط توفر الارادة الحقيقية لتجاوز الازمة المالية.

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