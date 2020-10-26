حزب البعث العراقي يعلن وفاة عزة إبراهيم الدوري

أعلنت قيادة حزب البعث العراق ، اليوم الاثنين، وفاة عزت الدوري، عن عمر يناهز الثمانين عاماً.



ونشر موقع مقرب لحزب البعث، بياناً نعى فيه الدوري، وذكر أنه التحق برفيقه صدام حسين، داعياً أعضاء الحزب إلى "التحلي بالصبر والثبات"، دون أن يدلي بأية معلومات عن أسباب وفاته.



وفي الأثناء، نقل موقع CNNعن مصدر مطلع قوله، إن: عزة الدوري دفن في مقبرة "غير مُعلنة " في صلاح الدين بحضور عددٍ من ذويه صباح أمس الأحد.



وعزة إبراهيم الدوري من مواليد "1 / تموز 1942"، شغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق والرجل البعثي الثاني إبان حكم البعث بقيادة صدام حسين حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي ووزير الزراعة العراقي.



