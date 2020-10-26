تجدد الصدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين وسط العاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني، بتجدد المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية على جسر السنك، وقال المصدر، إن "المصادمات بين متظاهرين والقوات الأمنية تجددت قرب جسر السنك وسط بغداد وهناك إصابات إثر تلك المصادمات".

وقالت مصادر أمنية، إن العشرات من المدنيين وعناصر القوات الأمنية أصيبوا بجروح، خلال احتجاجات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حراك شعبي يطالب بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وأكدت المصادر إصابة 37 مدنيا و14 من قوات الأمن، في مواجهات المتظاهرين والأمن، بمناطق العلاوي وجسر السنك وجسر الجمهورية في العاصمة بغداد.

وحاول متظاهرون عراقيون إسقاط الكتل الخرسانية فوق جسر الجمهورية للتوجه نحو المنطقة الخضراء، ثم دخلوا في اشتباك مع قوات الأمن.