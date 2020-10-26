مسجدي يعتبر نفسه الحاكم العسكري المكلف.. إيران تسارع الخطى للسيطرة على العراق

أكد مراقبون، أن إيرج مسجدي سفير إيران في بغداد، يعتبر نفسه الحاكم العسكري المكلف في العراق، حيث أن الحرس الثوري أصبح مكلفاً بإدارة كل مناطق الفوضى، مستخدماً سفاراته، حيث تم تعيين زميله حسن إيرلو أيضاً سفيراً مطلق الصلاحية في صنعاء، لدى حكومة الحوثي الانقلابية ليتولى إدارة اليمن المحتل.

وأشاروا إلى أن إيران تسارع الخطى للسيطرة على العراق مستغلة انشغال، الولايات المتحدة، بالانتخابات، تريد أن تستبق وصول جو بايدن رئيساً لتفرض عليه واقعاً جديداً، يقول العراق خارج المفاوضات المقبلة، إنه ولاية تابعة لإيران.

من جانبه، يقول الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، إن الحقيقة لا يجهل العراقيون النشاط الإيراني المتسارع. ويعرفون أنه خلف الفوضى، ووراء خسائرهم الاقتصادية، وعجز حكومتهم عن العمل، وأن إيران تدير الميليشيات المسلحة التي عطلت تطوير التعليم والتوظيف والحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، أنها كلها حقائق ليست غائبة عن معظم العراقيين، لكن ما باليد حيلة أمام قوة مسلحة متغلغلة. أمام هذا الوضع، لا الدولة العراقية، بمؤسساتها المدنية والعسكرية، ترغب في قتال الإيرانيين.

وأشار إلى أن إيران تسعى لجعل العراق مثل الحالة اللبنانية، حيث أصبح الجيش والأمن هناك أضعف من أن يواجه حزب الله، مع تصفية القيادات السياسية والأمنية والثقافية التي تصدت له.



وأضاف، أن العراق بأهميته الاستراتيجية للعالم، وإمكاناته، أقدر على مواجهة الحرس الثوري الإيراني، والميليشيات العراقية التابعة له، لو فرضت على العراقيين المواجهة.

لكن إيران لن تسعى للمواجهة المباشرة لأنها تعرف أنها ستخسر المعركة، وسيقف معظم العراقيين والعالم ضدها، لهذا تحاول الاستيلاء على البلاد من الداخل.

ومن مشاهدة التطور الذي يحدث للميليشيات العراقية نراها أصبحت تلعب أدواراً متعددة للسيطرة على مفاصل الدولة، وكونت مع بعضها منظومة أمنية خطيرة تحاول أن تحل محل المؤسسات الأمنية للدولة.

وليس أمام العراقيين سوى مواجهة التغلغل بتعزيز مؤسسات الدولة، التي بدونها سينتهي العراق كما نعرفه اليوم. سيكون دولة بلا سيادة، وستستخدم إيران العراق لتنفيذ حروبها في المنطقة وخارجها.

وأكد أن العراق في وضعه الحالي قادر على وقف هذا السيناريو. كبلد كبير وغني ومتعدد قادر على أن يقف على قدميه ويعمل من أجل استقلاله وسيادته.