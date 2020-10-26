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الإثنين, 26 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 26 تشرين الأول 2020 09:20 ص

بتظاهرات حاشدة.. آلاف العراقيين يحيون ذكرى انتفاضة تشرين

احتجاجات في العراق

أحيا المتظاهرون العراقيون، الذكرى الأولى لانطلاقة التظاهرات العراقية التي خرجت ضد الفاسدين والسراق، وللمطالبة بمحاسبتهم، والدعوة إلى تعديل الدستور.

يأتي وسط إجراءات أمنية مشددة، قبل أن تندلع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة، ذكر أنه أصيب خلالها بعض الضباط، ونحو 30 عسكرياً، إلى جانب إصابة عشرات المتظاهرين.

وشهدت بغداد تظاهرات واسعة في ساحتي التحرير، والخلاني، رفع فيها المتظاهرون شعارات طالبت بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة.

كما دعا المتظاهرون إلى الكشف عن المغيبين والمختطفين، فيما أغلقت القوات الأمنية جسر الشهداء، وبوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، وجسر الشهداء، وشارع أبي نواس، كما انتشرت في ساحة الرصافي قرب البنك المركزي العراقي.

 واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه، وأطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه محتجين مناهضين للحكومة لمنعهم من عبور حواجز على جسر الجمهورية المؤدي إلى مبان حكومية.

وقد حاول المتظاهرون توسيع تظاهراتهم من خلال التواجد في ساحة المتحف، إلا أن القوات الأمنية قامت بطردهم، وكشف مصدر أمني، حصيلة الإصابات جراء المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد.

وأدى ذلك  إلى إصابة ثلاثة ضباط برتب عقيد، ومقدم، ونقيب، وأكثر من 30 عسكرياً إثر استهدافهم بعبوات يدوية، فيما أصيب العشرات من المتظاهرين.

كما شارك طلبة الجامعات في تظاهرة واسعة أمام ساحة ثورة العشرين. كما انطلقت تظاهرة أخرى من أمام مبنى جامعة الكوفة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي محافظة بابل، أحيا المتظاهرون الذكرى الأولى للتظاهرات، واتهم بعض المتظاهرين القوات الأمنية بمنعهم من الوصول إلى بغداد. وفي الديوانية أحيا المتظاهرون هذه الذكرى داخل المدينة.

كما شهدت محافظة كربلاء بالمناسبة تظاهرة واسعة، وكذلك مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى التي شهدت تظاهرة واسعة، طالبت بتحسين الخدمات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والفاسدين وسراق المال العام.

وتظاهر الآلاف في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث رفع المتظاهرون العلم العراقي، مجددين مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وتعديل الدستور، وتنفيذ المطالب المشروعة لساحات التظاهر.

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