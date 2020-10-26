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الإثنين, 26 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 26 تشرين الأول 2020 08:53 ص

قوات الجيش تصد هجوما لداعش الإرهابي قرب بغداد

القوات الأمنية
كشف مصدر أمني، عن حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على برج مراقبة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "اشتباكا وقع بين الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش بعد هجومهم على برج مراقبة للواء الـ59 في الجيش العراقي ضمن منطقة الغزيلية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "الاشتباك انتهى بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث".

وأشار إلى أن "الهجوم أودى بحياة جندي وإصابة 3 آخرين"، مؤكدا "سيطرة الجيش على الموقف وإحباط الهجوم".

وتعرض برج مراقبة في نقطة أمنية تابعة للواء الـ59 في الجيش العراقي ضمن منطقة الغزيلية في قضاء الطارمية إلى إطلاق نار، في وقت سابق.
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