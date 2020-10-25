القوات الأمنية تمنع متظاهرين من دخول بغداد سيرا على الأقدام

منعت القوات الأمنية، اليوم الأحد، المحتجين القادمين من محافظات الوسط والجنوب العراقي من الدخول إلى بغداد للمشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت وسط العاصمة.



وقال مصدر أمني، إن عشرات المحتجين من محافظات الوسط والجنوب قدموا بسيارات تم منعهم من دخول بغداد.



وأضاف المصدر، أن المحتجين اضطروا إلى الترجل ومحاولة دخول العاصمة مشيا على الأقدام غير أن القوات الأمنية عرقلت دخولهم ومنعتم من مواصلة المسير نحو مركز بغداد.



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