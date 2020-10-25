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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 25 تشرين الأول 2020 03:15 م

القوات الأمنية تمنع متظاهرين من دخول بغداد سيرا على الأقدام

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منعت القوات الأمنية، اليوم الأحد، المحتجين القادمين من محافظات الوسط والجنوب العراقي من الدخول إلى بغداد للمشاركة في الاحتجاجات التي انطلقت وسط العاصمة.

وقال مصدر أمني، إن عشرات المحتجين من محافظات الوسط والجنوب قدموا بسيارات تم منعهم من دخول بغداد.

وأضاف المصدر، أن المحتجين اضطروا إلى الترجل ومحاولة دخول العاصمة مشيا على الأقدام غير أن القوات الأمنية عرقلت دخولهم ومنعتم من مواصلة المسير نحو مركز بغداد.
أخر تعديل: الأحد، 25 تشرين الأول 2020 03:16 م
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