الأمن يمنع المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء في بغداد

اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن ، اليوم الأحد، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، بعد محاولة المتظاهرين التقدم نحو المنطقة الخضراء، ذات التحصين الأمني المشدد.

وقال مصدر أمني ، إن ”العشرات من المتظاهرين، تجمعوا في منطقة العلاوي، وسط بغداد، ثم حاولوا التقدم نحو المنطقة الخضراء؛ ما دفع قوات الشغب، الى تفرقتهم من خلال استخدام قنابل الغاز والمياه“.

وأضاف “ أن المتظاهرين يرفضون الانسحاب من منطقة العلاوي، ومازلوا يحاولون التقدم نحو المنطقة الخضراء، فيما تزال عمليات كر وفر بينهم وبين قوات الأمن المكلفة بمنع أي تقدم نحو المنطقة الخضراء“.

إلى ذلك، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان ”ندعو أبناءنا المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية الموجودة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم“.



وأوضح رسول أن ”لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين“.



