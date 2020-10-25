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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 25 تشرين الأول 2020 03:10 م

نائب يطالب الكاظمي بالاستجابة لمطالب المتظاهرين

هوشيار-عبدالله-

طالب النائب هوشيار عبدالله الحكومة العراقية بالاستجابة لمطالب ثوار تشرين لأنها تعبر عن إرادة الشعب، مؤكداً : أن هذه الثورة حققت أهدافها من خلال خلق وعي جماهيري لا ينطفئ.

وقال في بيان اليوم : مضى عام على انطلاق ثورة تشرين التي كانت سبباً في تغيير الحكومة والتمهيد لانتخابات مبكرة، رغم أن مطالب الثوار لم تكن تقتصر على استبدال حكومة بأخرى، بل تغيير النظام وطريقة إدارة البلد وإزاحة كافة الفاسدين عن مفاصل الدولة، وتأسيس نظام سياسي منتخب من قبل الشعب وغير مرتبط بأية أجندات “، مبيناً :” ان البعض يظن ان الثورة لم تحقق أهدافها، وهذا الاعتقاد غير صحيح، فقد خلقت الثورة وعياً جماهيرياً لا ينطفئ.

وأضاف عبدالله : أن هذه الثورة تختلف تماما عما يسمى بالربيع العربي الذي كان لا يخلو من الأخطاء الستراتيجية، فهي ثورة سلمية وستبقى سلمية رغم الثمن الباهض الذي دفعه شبابنا في ساحات الاعتصام، لقد أصبحت هذه الثورة نموذجاً حياً للرقي والتحضر الذي نفتخر به بين شعوب العالم.

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