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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 12:30 م

الفضائح تلاحق النظام القطري..الدوحة قدمت7 مليارات دولار رشاوى لجامعات ومراكز بحثية لتشويه صورة مصر

أمير قطر

لا تزال الفضائح المالية تلاحق النظام القطري في كل مكان، حيث كشف تقرير أمريكي كشف تقديم قطر رشاوى لجامعات ومراكز بحثية بـ 760 مليون دولار. 

وقال التقرير الحكومي الأمريكي الذي  أجرته وزارة التعليم، عن تلقي جامعات ومراكز بحثية رشاوى من النظام القطري، وصلت إلى 760 مليون دولار سنوياً، وذلك للتأثير على قرار الأكاديمية وجعلها تسير في الرؤية القطرية الداعمة للإرهاب والمدافعة عن الجماعات المسلحة تحت اسم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار التقرير، إلى الترويج لصورة مغايرة لحقيقة الأوضاع في مصر، وتراجع أداء الاقتصاد المصري رغم نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أقرها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن استصدار تقارير للهجوم على المملكة العربية السعودية والإمارات.
وفي وقت تتم الإشادة بقطر، والتغاضي عن حقوق العمال وأوضاعهم الإنسانية المؤسفة، وكذلك الإشادة بأداء الاقتصاد التركي الذي يقدم مستوياتِ متدنية، ودخوله في ركود وانكماش غير مسبوقين، حسب تقارير موثقة من كبرى المؤسسات الائتمانية. 
التقرير كشف أيضاً عن أن عدداً من الجامعات الأمريكية ومن بينها جامعة كورنيل التي تمتلك فرعاً في الدوحة، لم تبلغ السلطات الأمريكية بتلقيها أكثر من 6 مليارات ونصف مليار دولار على الأقل كهدايا من جهات خارجية في مقدمتها قطر.


واعتبر التقرير تلقي الجامعات تمويلا خارجيا دون الإبلاغ عن مصادره بمثابة ثغرة سوداء في النظام الأكاديمي. 

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