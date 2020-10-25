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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 12:10 م

دولة جديدة تصنف حزب الله "إرهابيا" .. وواشنطن ترحب بالقرار

حزب الله
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار غواتيمالا، بتصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، داعية الآخرين للسير على ذات الخطى
 أعلنت غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى أن “حزب الله” منظمة إرهابية، في خطوة قوبلت بإشادة دولية.

قرار رحبت به واشنطن على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كتب في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد "نشيد بغواتيمالا لتصنيفها حزب الله منظمة إرهابية بالكامل".
وقال "يدرك العالم طبيعة حزب الله الحقيقية، وندعو الآخرين في المنطقة إلى اتباع نهج غواتيمالا والعمل على منع قدرة المنظمة على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال".

وعد فأوفى
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تعهد رئيس غواتيمالا بتصنيف مليشيات حزب الله المدعومة من إيران منظمة إرهابية، وهو تصنيف سبق أن اتخذته دول حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة.
وبقرارها هذا، تنضم غواتيمالا للولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وكندا واليابان وهولندا والباراجواي والأرجنتين، والإمارات والسعودية والبحرين، إضافة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
بينما يصنف الاتحاد الأوروبي وأستراليا الجناح العسكري لحزب الله فقط، منظمة إرهابية. 
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