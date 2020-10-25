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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 12:07 م

انفجاران على متن ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش

ناقلة نفط روسية
وقع انفجاران على ناقلة نفط روسية في بحر آزوف اليوم السبت، بعد حريق نشب في مخزن النفط.
وقال مسؤول في خدمات الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي: ”نتيجة حريق في حجرة المنتجات النفطية، وقع انفجاران على الناقلة“.
وأضاف أن أفراد طاقم الناقلة يتكون من 13 فردا.
وأشار الأسطول البحري الروسي، إلى أنه ”تم إنقاذ 10 أشخاص، فيما لا يزال مصير 3 آخرين غير معروف“.
وذكرت وكالة النقل البحري والنهري في روسيا أن الناقلة آزي أصلانوف كانت فارغة، وكانت تبحر عبر مضيق كيرتش باتجاه ميناء روستوف.


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