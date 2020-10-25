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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 11:41 ص

الاقتصادية النيابية: العراق أمام سابقة خطيرة تهدد مستقبله

محمود الزجراوي
حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، ، من أن ربط توزيع رواتب الموظفين باقرار قانون الاقتراض سيكون سابقة خطيرة في العراق. 
وقال الزجراوي إن “توزيع الرواتب على موظفي المؤسسات الحكومية في  في العراق مرتبط بقانون تمويل العجز المالي والاقتراض مرة ثانية”، معتبرا ذلك “سابقة خطيرة تهدد اقتصاد البلاد لان الاقتراض ربما يتكرر لمرة اخرى بعدما عجزت الحكومة عن تمويل الرواتب من خلال الايرادات المالية ما دفعها للجوء للبرلمان لطلب الاقتراض وسيكون مضطرا لاقراره.
وأضاف، أن “قانون العجز المالي لن يمرر دون تغيرات في مضامينه”، مشيرا الى أنه “في فترة قتال داعش  قبل اعوام لم تلجأ  الدولة  للاقتراض رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
 واكد أن “هناك الكثير من الاموال تهدر في الوزارات من خلال المشاريع الوهمية او تضخيم مبالغ الكلف الحقيقية لها وهناك الكثير من الادلة والبراهين على ذلك.
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