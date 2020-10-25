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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 11:39 ص

المالية النيابية: سنحقق بأبواب صرف القرض الأول قبل الموافقة على الثاني

المالية النيابية
أكدت اللجنة المالية النيابية، انها ستفتح تحقيقا بأبواب صرف القرض السابق وواردت الدولة قبل الموافقة على القرض المقدم من الحكومة.
وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا ان “مجلس النواب مجبر بالموافقة على القرض المقدم من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين ولكن ليس بالصيغة التي طلبتها حكومة الكاظمي.
واضاف انه “سيتم التحقيق  بأبواب صرف القرض السابق والواردات النفطية وواردات المنافذ وغيرها قبل الموافقة على القرض”، مشيرا الى ان “الموافقة ستكون بعد تقنين القرض وليس بالمبلغ الذي طلبته الحكومة.
واوضح ميرزا ان “مبلغ القرض سيقلل الى حد تامين رواتب موظفي الدولة مطروحا منها واردات الدولة من النفط والمنافذ وغيرها لعدم اغراق البلاد بالديون.
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