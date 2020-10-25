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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 11:37 ص

لجنة نيابية: توصلنا لنتائج متقدمة في الخروقات الأمنية واستهداف البعثات

النائب محمد رضا آل حيدر
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، التوصل لنتائج متقدمة في اللجنة المشكلة للتحقيق في الخروقات الأمنية واستهداف البعثات الدبلوماسية.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر، ، إن "اجتماعات اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمرة، وتوصلت الى نتائج متقدمة ستعلن في وقتها"، مبيناً أن "النتائج ستعلن مطلع الشهر المقبل".

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في الأول من الشهر الحالي تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي تتولى التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية وتحديد المقصر، على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوماً من تاريخ تنفيذ هذا الأمر.
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