علاوي، بالذكرى الأولى لثورة تشرين : لا حياد عن محاكمة القتلة ومن يقف خلفهم

أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، انه لا حياد عن محاكمة قتلة المتظاهرين ومن يقف خلفهم.

وقال علاوي في تغريدة على تويتر: "على اعتاب الخامس والعشرين من اكتوبر .. عامٌ من الصبر والصمود والثبات نحو المطلب الرئيس الذي خرج لأجله الملايين #نريد_وطن ".

واضاف "تحية لشبابنا الثائر الذي اختار السلمية طريقا و شعاراً وقضية"، لافتا الى انه "لا حياد عن تحقيق ذلك الهدف، والمطالب الاخرى المتمثلة بمحاكمة القتلة ومن يقف خلفهم".