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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 11:34 ص

علاوي، بالذكرى الأولى لثورة تشرين : لا حياد عن محاكمة القتلة ومن يقف خلفهم

علاوي
أكد  رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي،  انه لا حياد عن  محاكمة قتلة المتظاهرين ومن يقف خلفهم.
وقال علاوي في تغريدة على تويتر: "على اعتاب الخامس والعشرين من اكتوبر .. عامٌ من الصبر والصمود والثبات نحو المطلب الرئيس الذي خرج لأجله الملايين #نريد_وطن ".
 واضاف "تحية لشبابنا الثائر الذي اختار السلمية طريقا و شعاراً وقضية"، لافتا الى انه "لا حياد عن تحقيق ذلك الهدف، والمطالب الاخرى المتمثلة بمحاكمة القتلة ومن يقف خلفهم".
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