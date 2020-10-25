الاستثمار النيابية تقترح الترشيق الوزاري واستحصال ما بذمة الإقليم بدل الاقتراض

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، طرح عدة مقترحات لتعظيم واردات الدولة وتقليل النفقات وتوفير الرواتب من دون اللجوء الى الاقتراض، مشيرة الى ان من بينها الاموال التي بذمة الاقليم والترشيق الوزاري.



وقالت عضو لجنة الاقتصاد ندى شاكر ان “اجتماعا ضم لجان المالية والقانونية والاقتصاد والاستثمار في البرلمان لمناقشة تعظيم واردات الدولة من دون اللجوء الى الاقتراض

واضافت ان “هناك عدة مقترحات وحلول طرحت لتعظيم الواردات”، مشيرة الى ان “من بينها الترشيق الوزاري وترشيق المناصب والاموال التي بذمة الاقليم للحكومة المركزية.

واوضحت جودت ان “هناك ابوابا من شانها زيادة الواردات منها اموال المنافذ والضرائب ومزاد العملة والواردات النفطية”، لافتة الى ان “اموال المنافذ والضرائب حتى الان مصيرها غائب في بيانات الحكومة والذكر فقط لواردات النفط.