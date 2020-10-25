رئيس الجمهورية يدعو إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من داعش وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى.
وقال صالح في تغريدة له على/ تويتر/:" ان مأساة الايزيديين هي مأساتنا جميعا، وجرائم داعش لابد الاقتصاص منها، والانتصار للضحايا واجب وطني وأخلاقي، ندعو إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من داعش وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى".
وقال صالح في تغريدة له على/ تويتر/:" ان مأساة الايزيديين هي مأساتنا جميعا، وجرائم داعش لابد الاقتصاص منها، والانتصار للضحايا واجب وطني وأخلاقي، ندعو إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من داعش وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى".