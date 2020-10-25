الأمن النيابية: الحكومة غير جادة بالكشف عن قتلة المتظاهرين

كدت لجنة الامن والدفاع النيابية، عدم وجود أي جدية لدى الحكومة لتقصي الحقائق والكشف عن قتلة المتظاهرين في تشرين 2019

وقال عضو لجنة الامن بدر الصائغ ان “حكومة الكاظمي اعلنت مرارا وتكرارا بتشكيل لجان للكشف عن قتلة متظاهري تشرين.

واضاف ان “مجلس النواب ضغط ومستمر بالضغط على الحكومة بالكشف عن قتلة المتظاهرين الا ان هناك تضييقا للوقت وتهربا من المسؤولية.

واوضح الصائغ ان “الحكومة ليس لديها أي جدية لتشكيل لجان فعلية لمتابعة قضية استهداف المتظاهرين وقتلهم في تشرين 2019″، لافتا الى ان “تحقيق بعض مطالب المتظاهرين لن يهدئ من روع الشارع العراقي مالم يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم.