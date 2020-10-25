حرب يحذر من الإصرار على الدوائر الانتخابية الصغيرة بقانون الانتخابات

حذر الخبير القانوني طارق حرب، من الاصرار على الدوائر الانتخابية الصغيرة بقانون الانتخابات، مبينا ان الدوائر الصغيرة سيستخدم بها الجاه والمال السياسي الفاسد والتزوير ولامجال للتغير فيها.

وقال حرب ان الكتل السياسية الكبيرة اتفقت على الدوائر الانتخابية الصغيرة خاصة في بغداد مما ينذر بخطر الدورة المقبلة والتي ستعدم حتى الاحزاب الصغيرة وتجعل البرلمان حكرا على الاحزاب الكبيرة.

واضاف ان “العاصمة بغداد ستقسم وفق الدوائر الانتخابية الصغيرة بالاتفاق بين الاحزاب الى دوائر شمال الرصافة وجنوب الكرخ ووسط واطراف بغداد بين الاحزاب.

واوضح حرب ان “هذه الدوائر في العاصمة بغداد تتحكم بها ثلاثة احزاب وستحصد ما لا يقل عن 45 مقعدا من مقاعد العاصمة بغداد”، لافتا الى ان “الدوائر الصغيرة سيستخدم فيها الجاه العشائري والديني والمال السياسي وتفرض وجوه الاحزاب مجددا ذاتها.

واكد ان “الدورة الانتخابية المقبلة لايرتجى منها اي تغيير في ظل الدوائر الانتخابية الصغيرة والاصرار على البايومتري السابق واستخدامه بالدوائر الصغيرة ليكون بابا للفساد”، عازيا الامر الى برمجته على الدوائر الانتخابية الواحدة في كل محافظة والذي بالإمكان استخدامه في عدة دوائر في كل محافظة.