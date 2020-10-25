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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 11:12 ص

نائبة : ديون حكومة الكاظمي الداخلية في ستة أشهر تفوق معدل الدين التراكمي منذ ٢٠٠٣

إنعام الخزاعي
أكدت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة / سائرون / النيابية انعام الخزاعي ، ان ديون البلاد  الداخلية خلال ستة اشهر من حكم مصطفى الكاظمي، تفوق معدل الدين التراكمي الداخلي منذ ٢٠٠٣ لغاية منتصف ٢٠٢٠ 

وقالت الخزاعي في تغريدة  :" رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العراق منذ العام ٢٠٠٣ وحتى منتصف العام ٢٠٢٠  ، الا أن معدل تراكم الدين الداخلي لم يتجاوز حاجز ٤٠ ترليون دينار. 

وأضافت : " بلغت ديون الكاظمي الداخلية ١٥ ترليون في ثلاثة أشهر ويطمع في اقتراض ٤١ ترليون دينار أخرى لتمويل النفقات الحكومية حتى نهاية العام الجاري.

واوضحت الخزاعي :" ان  هذا يعني تحميل الاقتصاد العراقي ٥٦ ترليون دينار خلال ٦ أشهر فقط ، علما ان معظم تلك الأموال مخصصة لنفقات استهلاكية.
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