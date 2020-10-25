نائبة : ديون حكومة الكاظمي الداخلية في ستة أشهر تفوق معدل الدين التراكمي منذ ٢٠٠٣

أكدت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي عن كتلة / سائرون / النيابية انعام الخزاعي ، ان ديون البلاد الداخلية خلال ستة اشهر من حكم مصطفى الكاظمي، تفوق معدل الدين التراكمي الداخلي منذ ٢٠٠٣ لغاية منتصف ٢٠٢٠



وقالت الخزاعي في تغريدة :" رغم الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العراق منذ العام ٢٠٠٣ وحتى منتصف العام ٢٠٢٠ ، الا أن معدل تراكم الدين الداخلي لم يتجاوز حاجز ٤٠ ترليون دينار.



وأضافت : " بلغت ديون الكاظمي الداخلية ١٥ ترليون في ثلاثة أشهر ويطمع في اقتراض ٤١ ترليون دينار أخرى لتمويل النفقات الحكومية حتى نهاية العام الجاري.



واوضحت الخزاعي :" ان هذا يعني تحميل الاقتصاد العراقي ٥٦ ترليون دينار خلال ٦ أشهر فقط ، علما ان معظم تلك الأموال مخصصة لنفقات استهلاكية.