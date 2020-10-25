"حقوق الإنسان" تطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية للمتظاهرين

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، ،المتظاهرين الى الإلتزام بالسلمية و طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم..

وقالت في بيان،في”الذكرى السنوية الأولى لإحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، على كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ، داعية كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والإبتعاد عن أية صدامات.



واضافت ان”القوات الامنية مطالبة بتوفير الحماية اللازمة الى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الأمن.

ودعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة العراقية الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق.