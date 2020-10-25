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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 25 تشرين الأول 2020 11:04 ص

الكاظمي يترأس اجتماعاً استثنائيا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة حماية التظاهرات

المجلس الوزاري للأمن الوطني
ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة،مصطفى الكاظمي، ، اجتماعاً استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خصص لمناقشة اجراءات حماية التظاهرات.

واكد المجلس في اجتماعه، حسب بيان لمكتب الكاظمي ، احقية التظاهر السلمي وفقاً للحريات التي نص عليها الدستور، واهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة في الاماكن التي تجري فيها التظاهرات.

وشدد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة، بتحديد مساحة عمل كل جهاز امني، وواجبات كل صنف من صنوف القوات الامنية. 

وركز الاجتماع ايضاً، على اهمية تحلي القوات المسلحة ، افراداً وتشكيلات، بروح الانضباط العالي والمهنية والاختصاص، تنفيذاً لواجبها المقدّس بتوفير الحماية للجميع ورفض اي اعتداء على القوات الامنية. 

 واكد المجلس حسب البيان  اهمية التزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي والانضباط والتعاون مع القوات الامنية، وهو ما سيمكّن صوت المتظاهرين من الوصول الى مقصده، ويوفر للمتظاهرين اقصى الحماية والحرية في التعبير.
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