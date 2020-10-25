الآلاف يتوافدون إلى ساحـة التحرير للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأول لثورة تشرين

توافد الالاف الى ساحـة التحرير وسط العاصمـة قادمين من بغداد والمحافظات الاخرى ، للمشاركة في احياء الذكرى السنوية الاولى لانطلاق التظاهرات الشعبيـة المطالبة بتحقيق الاصلاحات التي تصادف اليوم.



واتخذت السلطات العراقية اجراءات امنية مشددة تمثلت بقطع الجسور والشوارع المؤدية الى المنطقة الخضراء بواسطة الكتل الكونكريتية والاسلاك الشائكة.

ويطالب المتظاهرون بمحاكمة القتلة والفاسدين ورحيل هذه الطبقة السياسية التي تسببت بخراب ودمار العراق .