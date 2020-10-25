نتنياهو عن اتفاقيات السلام: نحن نغير خريطة الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاقيات التطبيع الثلاث مع الدول العربية أنهت العزلة الجغرافية لإسرائيل بتوفير رحلات جوية أقصر وأرخص ثمنا.



وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، نحن نغير خريطة الشرق الأوسط، مشيرا إلى لوح أبيض عليه رسوم بيانية لممرات الطيران.



وقال إن السفر فوق الأجواء السعودية والبحرينية والإماراتية العربية سيوفر على المسافرين المتجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى ساعات ومالا كثيرا بالطبع.



وأبرمت إسرائيل اتفاقات الشهر الماضي مع الإمارات والبحرين، واتفقت يوم الجمعة مع السودان على تطبيع العلاقات بوساطة الولايات المتحدة.