متظاهرو البصرة يتوجهون بمسيرة موحدة باتجاه ساحة الاعتصام

انطلقت التظاهرات في البصرة، اليوم الأحد، بمسيرة موحدة حملت مطالب الاحتجاجات الأساسية وصور الضحايا.



وقال نشطاء، إن التظاهرات تجددت في المدينة بمسيرة نظمتها حشود من المتظاهرين انطلقت من منطقة الجبيلة صوب ساحة اعتصام البحرية.



وأظهر مقطع فيديو رفع المحتجين لافتات وصور ضحايا الاحتجاجات، في أجواء من الهتافات الحماسية.