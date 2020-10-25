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الأحد, 25 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 25 تشرين الأول 2020 10:48 ص

مفوضية حقوق الإنسان تدعو الحكومة لحماية المتظاهرين

تظاهرة
دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية ، فيما طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.

وأكدت المفوضية العليا، في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات تشرين، أهمية كفالة حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي ، داعية كافة المتظاهرين للالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن اي صدامات.

وأضافت، "أن القوات الأمنية مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن".

ودعت المفوضية في الوقت نفسه الحكومة الى ، " الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين المشروعة ، والتي تسهم في احداث التغيير الايجابي وتعزيز بيئة حقوق الانسان في العراق ".
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