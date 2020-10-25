رسول يطالب المتظاهرين بعدم التظاهر خارج ساحة التحرير

طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، المتظاهرين بعدم التظاهر خارج ساحة التحرير بالعاصمة بغداد كونها مؤمنة بالكامل.



ودعا رسول، المتظاهرين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة وعدم السماح للمخربين بالاعتداء على القوات الأمنية .



وبين رسول أن الأجهزة الأمنية لديها تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.