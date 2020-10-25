هرمز: هجرة المسيحيين وباقي المكونات من العراق متشعبة ولها أبعاد اقتصادية وأمنية

وصف ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، هجرة المكونات من العراق بالموضوع المعقد وذي إبعاد واسعة، معترفا بعدم إمكانية الديوان ايقافها.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في الوقف الاب مارتن هرمز: ان هجرة المسيحيين وباقي المكونات من العراق متشعبة ولها ابعاد اقتصادية وامنية، بعيدة تماما عن امكانيات الوقف.

وأضاف أن هناك الكثير من الخطب التي حثت فيها المرجعيات الدينية على ضرورة بقاء المكونات في البلاد ومنهم المسيحيون والتمسك بأراضيهم، رغم ماحصل خلال المرحلة الماضية من مجزرة كنيسة (سيدة النجاة)، او الاعتداءات على المواطنين الابرياء، فضلا عن احتلال مجرمي “داعش” لمحافظات لاسيما نينوى، وقتل واستباحة ابناء واموال المكون الايزيدي هناك وغيرها من الحوادث.

وأعرب هرمز عن امله في ان تشهد ظروف البلاد تحسنا من اجل اقناع اكبر عدد من الجاليات الموجودة في الخارج بالعودة والاستقرار في العراق من جديد وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات واختيار الاصلح من الشخصيات والتي يمكن ان تنهض بواقع البلاد وتمنح الحقوق للمواطنين وتسهم في استبباب الامن والاسقرار فيها.