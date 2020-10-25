الكعبي: الأيام المقبلة حبلى بالانقلابات السياسية والتحالفات الجديدة في العراق

قال المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، إن انقلابا سياسيا قد يحدث خلال الأيام المقبلة، نتيجة حراك سياسي من مختلف الأحزاب فيما بينها، ومن دون أن تؤدي إلى أحداث تغيير في الشارع العراقي.



وأضاف أن الصراعات السياسية الداخلية ستكون حاضرة لإبراز زعماء جدد، بهدف اظهار احزاب وتكتلات جديدة، للدخول والمشاركة بها في الانتخابات، بهدف الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد في الانتخابات المقبلة.



وبين أن صراع السلطة برز مؤخرا في كتل المكون السني، اضافة لظهور التكتلات الجديدة في المكونات الأخرى، وبالتالي فإن الجميع يسعى للزعامة والسيطرة دون الإكتراث إلى ما يحدث في العراق من أزمات، حيث ان ما تسفر عنه الانتخابات المقبلة لن يقل سوء عن الطبقة الحاكمة الحالية.