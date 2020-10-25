بالصور| السجل الكامل للإرهابي إيرج مسجدي سفير إيران بالعراق.. عنصر الحرس الذي يوجه بقتل المتظاهرين

صاحب اليد الطولى في قتل المتظاهرين والقرارات الصادرة للحشد الشعبي الإرهابي



يمر على الوزارات والهيئات يوميا ويتواجد بالمحافظات ومهندس انتخابات 2018 وكان قائدا لفيلق رمضان أثناء حكم المجرم نوري المالكي



على مدى اليومين الماضية، احتشدت الصحف العربية والعالمية بالقرار الأمريكي غير المسبوق، فرض عقوبات على الإرهابي، القائد بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي إيرج مسجدي.

والحقيقة، أنه قرار تأخر كثيرا منذ تولي منصبه لأن، إيرج مسجدي كان ولا يزال القائد الميداني لنظام ولاية الفقيه ورجل المرشد خامنئي لإدارة العراق، والقائد رقم ٣ في قوات فيلق القدس الإرهابي، علاوة على أنه ومنذ ٣٦ عاماً كان لإيرج مسجدي يد في التدخل في شؤون العراق، وكل المجموعات العراقية المرتبطة بنظام خامنئي وخاصة المجموعات العسكرية الارهابية، مثل لواء بدر والوحدات الإرهابية حزب الدعوة كانت تحت إمرته وقيادته وتتلقى رواتبها منه.



وفي السنوات الأخيرة ، لعب مسجدي، دورًا مباشرًا في تأسيس الحشد الشعبي الارهابي من المليشيات المرتزقة التابعة للنظام.

ووفقًا لتقارير مستقاة من داخل النظام الإيراني فإن القوى القمعية للانتفاضة العراقية والتي فتحت النار على المتظاهرين، قبل نحو عام، وتشمل قوات الحشد الشعبي الارهابي والقوات الأمنية، تعمل جميعها تحت قيادة إيرج مسجدي.

من جانبه قال إيرج مسجدي، سفير إيران لدى العراق، ردا على إدراجه في قائمة العقوبات، إنه سعيد بسماع هذا الخبر، مدافعا عن سجله الارهابي كمسؤول في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، والمكلف بمتابعة ملف النفوذ الإيراني في العراق.

وزعم مسجدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": أن هذا العمل الذي قامت به الولايات المتحدة أدى إلى تقوية عزيمته في شرعية غايته وجهوده لتحقيق الأهداف المقدسة القذرة للنظام الايراني المقيت.

وأضاف: الحرس الثوري المجرم وفيلق القدس الارهابي، وثيقة شرف لجميع المناضلين والمجاهدين!!



ويذكر أن الارهابي مسجدي من كبار جنرالات الحرس الثوري، وكان مستشارا للارهابي الراحل، قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي اغتيل بغارة أميركية قرب مطار بغداد، في يناير الماضي.

كما أنه يدير لسنوات طويلة ملف العراق في الحرس الثوري، وقد لعب دوراً بارزاً في تأسيس ميليشيات "الحشد الشعبي" المجرمة الموالية لطهران. وبالرغم من ردة الفعل الحماسية لمسجدي، إزاء تصنيفه على قائمة العقوبات، لكن من الواضح أن أن مهمته كسفير ودبلوماسي باتت صعبة للغاية، لا سيما في الوضع الجديد على الساحة العراقية وتصاعد الغضب الشعبي حيال تدخلات طهران في الشؤون الداخلية لبغداد.

وتوقع مراقبون، وهذا صحيح أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لطرد مسجدي من العراق. وتعتبر السفارة الإيرانية في بغداد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للحرس الثوري، حيث إن العراق ضمن الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني، وكان جميع سفراء إيران لدى بغداد من منتسبي الحرس الثوري منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.



ويعتبر مسجدي من أقدم قادة الحرس الثوري ومن أولى قيادات "فيلق القدس"، حيث كان يترأس مقر "رمضان" في الحرس الثوري إبان حكم نوري المالكي كرئيس وزراء للعراق ( 2006 – 2014).

ومقر "رمضان" هو فرع العمليات الاستخبارية للحرس الثوري خارج إيران، ومختص بحرب العصابات والقتال في الشوارع تم إنشاؤه عام 1983، وتولى مسجدي فيه مسؤولية تدريب وتجهيز الفصائل المناهضة للدولة العراقية مثل " فيلق بدر" وغيرها والتي قاتلت إلى جانب الحرس الثوري الارهابي في حرب الثمانينيات.



واستقر الارهابي مسجدي منذ عام 2014 في العراق كمشرف على مقر فيلق القدس هناك، ويعتبر المسؤول الأعلى لتنفيذ السياسات الإيرانية في العراق، ويشرف على العمليات الإرهابية التي تقوم بها إيران، سواء من أجل توسيع نفوذها أو تصفية خصومها في العراق.

وإيرج مسجدي، المطلوب دوليا لتنفيذه أعمالا إرهابية وجرائم ضد الإنسانية، مولود في مدينة آبادان جنوب إيران، وهو أحد أقدم قادة الحرس الثوري الإرهابي، وتولى قيادة أحد أول فيالق "القدس" الجناح الخارجي للحرس منذ تأسيس الفيلق عام 1983، وشارك في الحرب الإيرانية العراقية، خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وبدأت علاقات مسجدي مع الأحزاب الشيعية العراقية وقادة المليشيات الموالية لطهران، خلال حرب البلدين؛ حيث كان يشرف على تنظيم علاقة نظام ولاية الفقيه مع هذه الأحزاب، واستمر في منصبه حتى توليه مهام سفارة بلاده في بغداد.

مسجدي هو ثالث قيادات الحرس الثوري الإرهابي التي تكلفها طهران لشغل منصب السفير في العراق، منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، حيث كان حسن كاظمي أولهم واستمر في موقعه لأكثر من 6 سنوات، ثم خلفه حسن دانايي فر لأكثر من 6 سنوات أيضاً، وأخيراً "إيرج"، منذ 19 أبريل/نيسان 2017 وحتى الآن.



وينقسم ما يعرف بـ"مقر رمضان" إلى 4 معسكرات رئيسية (نصر، ورعد، وظفر، وفجر)، وجميعها موزعة بالتسلسل في مدن نغده ومريوان وكرمانشاه وأهواز لتغطية عموم الحدود الإيرانية العراقية من شمالها إلى جنوبها، بهدف إسناد القوات والشبكات الإرهابية الإيرانية العاملة في مختلف مدن العراق.

وأسس مسجدي، خلال قيادته لمقر رمضان، العديد من الشبكات الإرهابية والمليشيات في العراق، ومهمتها تنفيذ عمليات وشن هجمات على القوات الأمريكية واغتيالات ضد السياسيين والشخصيات والصحفيين والمثقفين والناشطين العراقيين المناهضين للنفوذ الإيراني في بلدهم، والإشراف على تهريب النفط والآثار والأموال الصعبة من بغداد إلى طهران، ونقل الأسلحة والإرهابيين إلى لبنان وسوريا واليمن.

ومن أبرز العمليات الإرهابية التي أشرف عليها السفير الإيراني الحالي في بغداد هي عملية خطف الرعايا البريطانيين، والهجوم على مقر القوات الأمريكية في كربلاء عام 2007، وشن هجمات صاروخية وتنفيذ عمليات قتل وخطف استهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، خلال السنوات التي كانوا في مخيمي أشرف وليبرتي بالعراق.

وبرز دور مسجدي ونفوذه على سياسة بغداد، خلال الانتخابات البرلمانية العراقية، التي نظمت في مايو/أيار 2018، فتدخلاته وتهديداته للكتل السياسية العراقية وعمليات التصفية الجسدية والاعتقالات التي شهدها هذا البلد قبل عمليات التصويت مهدت الطريق أمام سيطرة مليشيات نظام ولاية الفقيه على النتائج، ومن ثم دخول مليشيات الحشد الشعبي الارهابي، إلى العملية السياسية للتحكم في صناعة القرار. ولا يتصرف إيرج مسجدي كسفير ودبلوماسي أجنبي فقط، بل يتعامل كحاكم عسكري للعراق، معتبرا نفسه أعلى سلطة سياسية وعسكرية وإدارية واقتصادية في بغداد، فيجري يوميا جولات تفقدية للوزارات والدوائر ويوجه الموظفين ويصدر التعليمات ويجتمع بالتجار وشيوخ العشائر والسياسيين، ويصدر الأوامر لفرق الموت التي شكلها نظام ولاية الفقيه لتصفية كل من يقف ضد سياسية بلاده.

مسجدي ليس أقل من إرهابي عتيد، وتوقيع العقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بداية لتصفيته كواحد من أخطر جنرالات إيران الإرهابية خلال السنوات الأخيرة

أ.ي