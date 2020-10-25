رئيس جزر القمر يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ويشيد بجهود الإمارات



استقبل صباح اليوم ، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية ، أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في العاصمة القمرية موروني .

وأشاد رئيس جزر القمر ، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية في أنحاء العالم، وثمن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة في مساندة بلاده والشعب القمري، كما أشاد بمبادرات واتفاقيات السلام التي ابرمتها دولة الامارات لما فيه خير ومصلحة السلام ودعم الاستقرار والتنمية في كافة دول العالم .

كما أشاد غزالي بجهود الجروان والمجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم نشر قيم التسامح والمحبة والسلام حول العالم ، ودعم مبادرات السلام والتسامح في افريقيا والعالم، كما أكد دعمه لفكرة فتح مكتب للمجلس العالمي للتسامح والسلام في جزر القمر.

من جانبه أثنى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على دعم جزر القمر وقيادتها للتسامح والسلام ، وما تقدمه قيادةً وشعباً من نموذج طيب ومحب للتسامح والسلام حول العالم .