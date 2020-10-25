بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 25 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الصحة تعلن تسجيل 3204 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق تقرير أمريكي يكشف أسباب تصعيد الميلشيات الموالية لإيران تهديداتها ضد الأكراد في العراق الكروي: حراك سياسي متسارع لدفع الكتل النيابية للتوافق على حسم الدوائر المتعددة الدهلكي: محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة الجنابي: انتفاضة تشرين البيضاء ثورة شعبية قادها جيل من الشباب الوطنيين نجاة قاضٍ من محاولة اغتيال في مدينة العمارة بمحافظة ميسان برهم صالح: نمضي في استرداد أموال العراق المنهوبة ونصمم على دولة كاملة السيادة انتشار أمني مكثف وقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.. تزامنا مع تظاهرات 25 تشرين الشيطان يعظ.. المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية لصفوف المتظاهرين صحيفة فرنسية: برشلونة لا يفكر في رحيل أنطوان جريزمان في الشتاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
نوفل البرادعي الأحد، 25 تشرين الأول 2020 12:04 ص

رئيس جزر القمر يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ويشيد بجهود الإمارات

رئيس جزر القمر يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل صباح اليوم ، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية ،  أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في العاصمة القمرية موروني .
وأشاد رئيس جزر القمر ، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية والتنموية في أنحاء العالم، وثمن توجيهات القيادة الرشيدة المستمرة في مساندة بلاده والشعب القمري، كما أشاد بمبادرات واتفاقيات السلام التي ابرمتها دولة الامارات لما فيه خير ومصلحة السلام ودعم الاستقرار والتنمية في كافة دول العالم .
كما أشاد غزالي بجهود الجروان والمجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم نشر قيم التسامح والمحبة والسلام حول العالم ، ودعم مبادرات السلام والتسامح في افريقيا والعالم، كما أكد دعمه لفكرة فتح مكتب للمجلس العالمي للتسامح والسلام في جزر القمر.
من جانبه أثنى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام على دعم جزر القمر وقيادتها للتسامح والسلام ، وما تقدمه قيادةً وشعباً من نموذج طيب ومحب للتسامح والسلام حول العالم .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
120202111940410386507

الصحة العالمية تحذر من "شهور عصيبة" بسبب كورونا 24 تشرين الأول 2020 01:49 م

تحطم طائرة أمريكية

تحطم طائرة تدريب للبحرية الأميركية ومصرع طاقمها 24 تشرين الأول 2020 01:46 م

الرئيس البولندي

الرئيس البولندي يكشف عن إصابته بفيروس كورونا 24 تشرين الأول 2020 01:43 م

120202111940410386507

أول تعليق من خارجية إيران على الاتفاق الإسرائيلي السوداني 24 تشرين الأول 2020 11:34 ص

120202111940410386507

ترامب محذرا إثيوبيا: مصر قد تفجر سد النهضة ولن يلومها أحد 24 تشرين الأول 2020 11:30 ص

120202111940410386507

المصريون يدلون بأصواتهم في أولى مراحل انتخابات مجلس النواب 24 تشرين الأول 2020 11:25 ص

120202111940410386507

واشنطن بوست: سلام السودان وإسرائيل يعزز قاعدة ترامب الانتخابية في سباق الرئاسة 24 تشرين الأول 2020 11:22 ص

120202111940410386507

السلام ينتصر.. اتفاق على إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل 24 تشرين الأول 2020 11:16 ص

التعليقات