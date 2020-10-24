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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 24 تشرين الأول 2020 11:23 م

"ليلة الثورة" في ذكرى خروج العراقيين لاستعادة الوطن.. الكاظمي:هناك من يريد كسر الدولة ومراقبون: أنت ضيعت الدولة

الكاظمي

سياسيون: تصريحات الكاظمي غير مريحة

في محاولة يائسة للسيطرة على النهر الجارف الذي سينطلق غدا في كافة انحاء العراق، يزلزل الأرض، من تحت أقدام حكومة الكاظمي المهترئة، جاءت إطلالة الكاظمي لتزيد الطين بلة ولتشعل أجواء الثورة بعدما قال إن هناك من يريدون كسر الدولة من الداخل في معرض حديثه عن المظاهرات.


المقزز ان الكاظمي، لم يرى أن مجزرة صلاح الدين كانت كسرا للدولة من الداخل وسيادة للميليشيات، ولم يرى أن وضع قوائم للاغتيا،ل طالت أغلب النشطاء بالقتل والاختطاف كانت كسرا للدولة، لكن فقط المظاهرات الشعبية السلمية، هى التي اعتبرها كسر للدولة من الداخل.


وقال مصطفى الكاظمي، إن هناك من يحاول كسر الدولة العراقية من الداخل، مشيرا إلى أنه أصدر أوامر "مشددة" لحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى الحيطة والحذر والحفاظ على سلمية التظاهر.
وأضاف الكاظمي في كلمة متلفزة أن هناك من يتعامل بخبث مع المتظاهرين، داعيا العراقيين إلى احترام الأمن والجيش. وشدد الكاظمي على أن هيبة الجيش والأمن من هيبة الدولة، وأن إعادة الاعتبار للجيش العراقي في صميم تعهداته. وأردف يقول: لن نيأس في مواجهة ممثلي اللا دولة ومحاولاتهم لجر البلاد للفوضى.

وفي معرض حديثه ذكر الكاظمي، أن حكومته عملت على إعادة وزن العراق ضمن المجتمع الدولي، لافتا إلى أن لدى مصالحه أكثر من 30 ملف فساد كبير.
وأضاف الكاظمي إن حكومته بدأت باستراتيجيات لإنقاذ اقتصاد العراق، وإنها متمسكة بموعد إجراء الانتخابات.


وكان الكاظمي، أكد ايضا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأوروبية. وصرح بعد عودته من جولته الأوربية أن الاتفاقيات الموقعة شملت مجالات عدة من بينها الاقتصادية والثقافية والأمنية، موجهاً وزارة الخارجية بمتابعة هذه الاتفاقيات.
وقال مراقبون، إن تصريحات الكاظمي، تنم عن رؤية خبيثة للمظاهرات وأنه أولى به أن يدعو الجيش والشرطة لتأمين المظاهرات بشكل جدي وحماية المتظاهرين، وأن يتصدى للقبعات الزرقاء وأنصار العصائب والكتائب وإرهابيي إيران حتى يتركوا المظاهرات بسلميتها.
ا.ى

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أخر تعديل: السبت، 24 تشرين الأول 2020 11:25 م
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