في الذكرى الأولى لثورة تشرين.. الآلاف في الشوارع غدًا يهتفون: نريد_وطن

لن تكون ذكرى ولكن ثورة جديدة.. تنظف العراق من دنس إيران والميليشيات والمرجعية



قبيل ساعات من انطلاق الذكرى الأولى، لـ"ثورة تشرين" يتطلع ملايين العراقيين إلى ساعات الصباح لإحياء الذكرى الأولى للثورة الخالدة، ثورة تشرين، الثورة العراقية الكبرى التي مرغت إيران وعصاباتها وميليشياتها في الوحل.

الثورة التي كشفت الوجه الإجرامي للحشد الشعبي الطائفي الذي اغتال 1000 متظاهر عراقي، ولا تزال آلة القتل تدور في شوارع العراق بحثا عن النشطاء من البصرة لبغداد إلي ذي قار وغيرها.

ساعات ويخرج العراقيون عن بكرة أبيهم يعلنون الفساد والطبقة الفاسدة العميلة للأجندات ويهتفون كاظمي= عبد المهدي ونريد وطن، لا يدنسه مقتدى الصدر ولا يعيش فيه الخزعلي والكعبي وهادي العامري والمجرم نوري المالكي.



ويستعد الحراك الشعبي العراقي، لإحياء ذكرى شرارة احتجاجات أكتوبر 2019 التي اندلعت في عموم مناطق العراق ضد الفساد و وأداء الطبقة السياسية الحاكمة.

ومن المقرر أن يخرج آلاف العراقيين صباح غدٍ الأحد، في تظاهرات واسعة، لإحياء للذكرى الأولى للتظاهرات التي ذهب ضحيتها نحو 700-1000 متظاهر، وإصابة مئات الآلاف على غرار عمليات قتل واختطاف نفذتها الميليشيات المسلحة المناوئة للشارع العراقي ومطالبه في استقلالية القرار السياسي بعيدا عن التبعية السياسية لإيران.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنها أجرت اتصالات مع قادة الحراك والناشطين لتأمين الحماية للمظاهرات الشعبية التي ستنطلق الأحد في بغداد وثماني مدن عراقية لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في 25 أكتوبر عام 2019 .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن اللواء خالد المحنا الناطق باسم وزارة الداخلية قوله إن ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين وأن هناك إجماعاً من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية".



وأضاف أن هناك مطالب جماهيرية وجدت طريقها للتحقق والحكومة جادة وعازمة على إكمال مشوار الإصلاح وقد لاقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين.

ورجح أن تكون التظاهرات ذات طابع حضاري ومدني بعد أن وجدت مطالب المتظاهرين طريقها للتحقيق .

وأعلنت تنسيقيات المظاهرات الاحتجاجية – وفقا لتقرير جريدة العرب أنه تم توجيه الدعوات للمنظمات والاتحادات الشعبية وطلبة المدارس والجامعات للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية في ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.



واكد المحنا، أن وزير الداخلية عثمان الغانمي عقد خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع القادة الأمنيين في الوزارة والعمليات لتوفير الخطط الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين والمحتجين ،وتوفير الأجواء المناسبة لهم. وشدد على عدم السماح لبعض الذين يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وإيذاء المواطنين ،والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن هناك خططاً أمنية اتبعتها قيادة العمليات الهدف منها حماية المتظاهرين.

وتأتي الذكرى الأولى لاحتجاجات العراق، التي أطاحت بحكومة عبدالمهدي، بينما يواجه خلفه الكاظمي ضغوطا شديدة سياسة واجتماعية واقتصادية ولم يحقق عددا من الوعود التي تعهد بها للحراك الشعبي ومنها محاسبة قتلة المحتجين.

وتسود مخاوف لدى الأجهزة الأمنية ولدى الحراك الشعبي الذي يسعى لاستعادة زخمه بعد أن خفت بسبب الوضع الوبائي، من نشوب أعمال عنف وتصعيد على غرار ما حدث في الاحتجاجات السابقة التي اخترقتها الميليشيات وحولتها إلى حمام دم.

وقبيل ساعات، يتردد السؤال من جديد ماذا تغير هل استجابت حكومة الكاظمي التي تشكلت في أعقاب احتجاجات أكتوبر الهادرة لأي من مطالب المتظاهرين؟

من جانبه قال عوني القلمجي، إن الثورة العراقية دشّنت عامها الثاني، وهي تحمل معها عدة حقائق دامغة. منها عجز أجهزة القمع الحكومية، وسلاح المليشيات المسلحة، والحرس الثوري الإيراني عن إنهاء الثورة العراقية، على الرغم من سقوط مئات الشهداء وألوف الجرحى. ومنها أن الثورة، على الرغم من سلميتها، أثبتت قوتها وصمودها وكسبت تأييد شعوب العالم واحترامها الكبير. ومنها أن أهدافها السياسية، وفي مقدمتها استعادة الوطن المنهوب، لم يجر التراجع عنها، أو المساومة عليها، أو القبول بأنصاف الحلول.

وفند الكاتب أن ما نسمعه هذه الأيام، بأن الانتفاضة خفّ صوتها وقلّ زخمها وانكفأت إلى داخلها، أو أنها انتهت ولم يبق منها سوى أصوات متفرقة، أو أنها قبلت بتسليم زمام أمورها بيد حكومة الكاظمي، فهذا ضلال مبين، فالثورة ما زالت جذورها تمتد في معظم المدن العراقية ... والأهم من ذلك كله أن الثورة مصرّة على تحقيق كامل أهدافها، وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية.

وقال يحيى الكبيسي، مع الذكرى الأولى لحركة الاحتجاج هذه، يبدو الوضع أكثر التباسا في سياق العجز عن الذهاب إلى مواجهة صريحة بين الدولة والدولة الموازية، بسبب الغطاء السياسي والحصانة التي يوفرها الفاعلون السياسيون الشيعة المحتكرون للقرار السياسي لهذه الدولة الموازية، فضلا عن الوضع الاقتصادي غير المسبوق الذي وصل إلى حد العجز عن دفع الرواتب الحكومية، وتشبث كارتل السلطة/الدولة بامتيازاته، وفساده، واستثماراته في المال العام، وزبائنيته، وبوهم القوة التي يمتلكها.

والحاصل أن كل التوقعات تشير إلى أن ذكرى ثورة تشرين 2019 لن تكون فقط مجرد إحياء للذكرى ولكن ثورة جديدة في كل أنحاء العراق، فليست ذكرى لأنه لم يتحقق شىء ولكن عمل وحراك جديد.

ا.ي