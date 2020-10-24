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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 04:29 م

الصحة تعلن تسجيل 3204 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق

كورونا العراق
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 55 حالة وفاة وأكثر من 3200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الوزارة، إن "دوائر الوزارة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 449153 إصابة في عموم العراق".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 3021 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 378209 حالات في عموم العراق".

وأشارت إلى "تسجيل 55 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات في العراق إلى 10568 في مختلف محافظات العراق".
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