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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 03:39 م

الكروي: حراك سياسي متسارع لدفع الكتل النيابية للتوافق على حسم الدوائر المتعددة

مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، إن العديد من اللقاءات والاجتماعات عقدت خلال الساعات الماضية بين أطراف سياسية من أجل تقريب وجهات النظر حيال ملف الدوائر المتعددة خاصة في المحافظات التي بها تعقيدات ومنها كركوك والموصل وديالى خاصة مع مطالبات بضم ناحية بني سعد إلى دائرة قضاء الخالص الانتخابية والتي برزت في الايام الماضية وسط معارضة سياسية من قبل قوى ونواب.

وأضاف الكروي، أن بعض التعقيدات وجدت طريقها للحل لكن هناك خلافات لاتزال قائمة، لافتا إلى أن جلسة اليوم ربما تشهد متغيرات في الآراء وتدفع إلى توافقات اكبر لحسم الملف لكن الوضع يحتاج بعض الوقت.

وبين أن كل القوى السياسية تدفع باتجاه انهاء الاشكالية الموجودة والوصول إلى نقطة وسط بين المقترحات من أجل الخروج وحسم ملف قانون الانتخابات بشكل نهائي.
وأشار الكروي إلى أن تطبيق الدوائر المتعددة صعب من ناحية التطبيق على الأرض وسيكلف المفوضية جهود أكبر لكننا نأمل أن تأتي اللقاءات المستمرة إلى تحقيق تقدم خلال الساعات القادمة.

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