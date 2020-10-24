الدهلكي: محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة

قال النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، إن هناك محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة بذريعة مساواتها مع قضاء الخالص ضمن تقسيمات الدوائر المتعددة.



وأوضح الدهلكي، أن الاتفاق المسبق بشأن توزيع المقاعد في محافظة ديالى تضمن أن يكون عدد الدوائر بحسب عدد كوتا النساء، ما يعني تقسيم ديالى الى اربع دوائر الاولى بعقوبة وتضم 5 مقاعد والثانية الخالص وتضم 3 مقاعد أما الثالثة فهي بلدروز والمقدادية وتضم 3 مقاعد والرابعة خانقين وتضم 3 مقاعد أيضا.



و أكد على عدم السماح بتقسيم الدوائر بديالى على حسب المصلحة الشخصية، والعمل بكل قوة للحفاظ على الاستحقاق الانتخابي للمحافظة .