بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 25 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
الصحة تعلن تسجيل 3204 إصابة جديدة بفايروس كورونا في عموم العراق تقرير أمريكي يكشف أسباب تصعيد الميلشيات الموالية لإيران تهديداتها ضد الأكراد في العراق الكروي: حراك سياسي متسارع لدفع الكتل النيابية للتوافق على حسم الدوائر المتعددة الدهلكي: محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة الجنابي: انتفاضة تشرين البيضاء ثورة شعبية قادها جيل من الشباب الوطنيين نجاة قاضٍ من محاولة اغتيال في مدينة العمارة بمحافظة ميسان برهم صالح: نمضي في استرداد أموال العراق المنهوبة ونصمم على دولة كاملة السيادة انتشار أمني مكثف وقطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.. تزامنا مع تظاهرات 25 تشرين الشيطان يعظ.. المالكي يحذر من اختراق جهات محلية وخارجية لصفوف المتظاهرين صحيفة فرنسية: برشلونة لا يفكر في رحيل أنطوان جريزمان في الشتاء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 24 تشرين الأول 2020 03:32 م

الدهلكي: محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة

رعد-الدهلكي-1
قال النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، إن هناك محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة بذريعة مساواتها مع قضاء الخالص ضمن تقسيمات الدوائر المتعددة.

وأوضح الدهلكي، أن الاتفاق المسبق بشأن توزيع المقاعد في محافظة ديالى تضمن أن يكون عدد الدوائر بحسب عدد كوتا النساء، ما يعني تقسيم ديالى الى اربع دوائر الاولى بعقوبة وتضم 5 مقاعد والثانية الخالص وتضم 3 مقاعد أما الثالثة فهي بلدروز والمقدادية وتضم 3 مقاعد والرابعة خانقين وتضم 3 مقاعد أيضا.

و أكد على عدم السماح بتقسيم الدوائر بديالى على حسب المصلحة الشخصية، والعمل بكل قوة للحفاظ على الاستحقاق الانتخابي للمحافظة .
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس النواب

الكروي: حراك سياسي متسارع لدفع الكتل النيابية للتوافق على حسم الدوائر المتعددة 24 تشرين الأول 2020 03:39 م

120202111940410386507

متظاهرو المثنى يزحفون نحو بغداد ويحذرون من "حرف المسار" 24 تشرين الأول 2020 03:18 م

النواب

مجلس النواب يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة 24 تشرين الأول 2020 03:12 م

الحلبوسي

البلداوي: الدعوة لإقالة الحلبوسي أحد مخرجات الصراع السني – السني حول الزعامة 24 تشرين الأول 2020 03:09 م

حسين العقابي

القانونية النيابية: اختلال نصاب المحكمة الاتحادية سيعطل المؤسسات الدستورية 24 تشرين الأول 2020 11:46 ص

ارشد-الصالحي-التركمان

الجبهة التركمانية تتهم الكاظمي بابرام “صفقة مشبوهة” مع أربيل 24 تشرين الأول 2020 11:44 ص

حيدر العبادي

العبادي: التظاهرات السلمية الملتزمة والمسؤولة حقٌ دستوري 24 تشرين الأول 2020 10:50 ص

حسن فدعم

القانونية النيابية تؤكد إجراء الانتخابات بموعدها وتنفي وجود توجه لتأجيلها 24 تشرين الأول 2020 10:44 ص

التعليقات